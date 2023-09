Bastonário da Ordem dos Médicos entre os 4 feridos em acidente no IP3 em Tondela. Um em estado grave

Uma colisão entre dois veículos provocou quatro feridos, esta sexta-feira, no IP3, em Tondela.

sabe que um dos feridos é Carlos Cortes, Bastonário da Ordem dos Médicos, que se deslocava para uma reunião de trabalho em Viseu.

O condutor que seguia no outro veículo, ferido gravemente, foi assistido no local e será transportado pelo helicóptero do INEM para o Hospital de Coimbra.Em atualização