Ex-assessor confirma que Jair Bolsonaro recebeu em mãos nos EUA dinheiro da venda ilegal de presentes oficiais

Mauro Cid diz ter vendido pelo menos dois relógios de ouro e diamantes em lojas nos EUA.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu em mãos, nos EUA, o dinheiro resultante da venda de presentes oficiais dados ao Brasil por outros países e que ele mesmo mandou vender por estar preocupado com o seu futuro financeiro. A grave acusação, garante reportagem da edição deste fim de semana da revista "Veja", foi feita em depoimento colaborativo à Polícia Federal (PF) pelo ex-ajudante-de-ordens do antigo governante, tenente-coronel Mauro Cid.

Cid, que ainda está na ativa das Forças Armadas e estava preso desde o dia 3 de Maio por outro crime envolvendo igualmente Jair Bolsonaro, a falsificação da tomada de vacina da Covid-19 para poderem viajar para os Estados Unidos, foi libertado no passado dia 9 como primeiro benefício após ter assinado o acordo de colaboração judicial com a PF e com o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi para casa com pulseira electrónica, teve de entregar passaportes e armas, foi suspenso compulsivamente do Exército e agora vai ter de detalhar e fornecer provas das acusações que fez.

Sempre de acordo com a revista, Mauro Cid avançou que Jair Bolsonaro ordenou-lhe, quando ainda estava no cargo de presidente do Brasil, que fizesse a avaliação para futura venda de presentes de Estado oferecidos ao Brasil por outros países, principalmente estojos com joias em ouro maciço e pedras preciosas, que o antigo chefe de Estado considerava sua propriedade. Ao deixar o Brasil de forma precipitada, um dia antes do final do mandato, em Dezembro passado, Bolsonaro levou muitos desses valiosos presentes de forma ilegal no avião presidencial, que também usou de forma irregular pois sairia do cargo horas depois e a viagem não era oficial, e mandou vendê-los.

A publicação assegura que Cid contou à PF que ele mesmo vendeu pelo menos dois relógios de ouro e diamantes em lojas nos EUA especializadas no comércio de objetos de luxo. O montante conseguido com a venda desses dois presentes, aproximadamente 68 mil dólares, foi depositado inicialmente na conta pessoal do pai do tenente-coronel, o general da reserva Mauro Lourena Cid, e depois sacado e entregue em mãos a Jair Bolsonaro, que ficou nos EUA até 30 de Março deste ano, de forma parcelada e em dinheiro vivo para não deixar pistas nem levantar suspeitas com movimentações avultadas.

Não foram revelados ainda detalhes sobre o destino de muitos outros objetos de alto valor oferecidos ao Brasil e com os quais Jair Bolsonaro ficou como se fossem dele, pois a colaboração de Mauro Cid com a PF e o STF ainda está em sigilo. Segundo um levantamento do Tribunal de Contas brasileiro divulgado há dias, Bolsonaro ficou com pelo menos 128 presentes de forma irregular, pois essas jóias e objectos deveriam ter sido incorporadas ao património da presidência da República.

No que parece ter sido uma tentativa de Mauro Cid para, de alguma forma, aliviar a responsabilidade de Bolsonaro nesta trama inacreditável, o oficial afirmou, diz a reportagem, que a venda de presentes por ordem do presidente pode até ser imoral mas eles não sabiam que era ilegal. Cid afirmou que Jair Bolsonaro estava preocupado com as suas finanças pessoais e com os custos de advogados e multas que já imaginava que teria de pagar no âmbito da enxurrada de processos que já esperava ser alvo ao deixar o cargo, e que recorreu à venda de presentes oficiais para levantar fundos de forma rápida, mas um relatório da própria PF já citado semanas atrás pelorefere que a investigação aponta que o verdadeiro objetivo do ex-chefe de Estado era o enriquecimento pessoal.