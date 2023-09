UEFA promove participação do Benfica na Champions com imagem do estádio do Arsenal

Erro na conta portuguesa do organismo que tutela o futebol europeu não passou em claro aos adeptos.

Através da conta portuguesa na rede social 'X', a UEFA cometeu um erro insólito para promover a participação do Benfica na Liga dos Campeões. Ao tentar mostrar o Estádio da Luz... acabou por exibir uma fotografia do Emirates, palco onde joga o Arsenal."Já falta pouco para a Luz se iluminar. Brevemente, Liga dos Campeões", lê-se na publicação.Vários adeptos não deixaram passar o erro em claro e até comentaram com fotografias do Estádio da Luz. "Apaga, vais a tempo", escreveu uma utilizadora. "Estádio da Luz e diz London [Londres] nas bancadas", lê-se noutro comentário.