Corpo de mulher encontrado no mar ao largo do Funchal

Alerta foi dado por um veleiro com bandeira alemã.

O corpo de uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrado esta sexta-feira a flutuar ao largo do porto do Funchal, informou a Autoridade Marítima Nacional.

No comunicado é referido que o alerta foi dado por um veleiro com bandeira alemã ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, tendo sido enviados para o local elementos da Polícia Marítima do Funchal.

O corpo foi recolhido, transportado para o porto do Funchal e, após a declaração de óbito pelo delegado de saúde e da realização de perícias forenses pela Polícia Judiciária, foi levado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal.

"O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência", lê-se na nota.