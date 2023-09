Tanque de guerra Leopard 2 português participa com sucesso na contraofensiva ucraniana

Carro de combate enviado por Portugal está na frente de Zaporijia ao serviço da 47ª Brigada Mecanizada.

Um dos três tanques de guerra Leopard 2 que Portugal enviou para a Ucrânia está a ser usado, com sucesso, na contraofensiva das forças de Kiev nos territórios ocupados pela Rússia. O carro de combate cedido pelo exército português está no terreno ao serviço da 47ª Brigada Mecanizada que, no final de agosto, participou na tomada de Robotyne, uma localidade na província de Zaporijia.A reconquista de Robotyne concretizou-se após vários ataques nos arredores desta cidade do sul da Ucrânia que estava ocupada até agora pelas forças russas.Criada já depois do início da guerra, em fevereiro de 2022, a 47ª Brigada Mecanizada é uma unidade de assalto teve como primeira missão o controlo da região de Vuglehirskaya, nas imediações de Bakhmut.

A chegada à Ucrânia dos três carros de combate portugueses foi noticiada em março deste ano pela revista alemã Der Spiegel e posteriormente confirmada pelo Ministério da Defesa Nacional.