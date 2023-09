Homem de 46 anos desaparece no mar da Ericeira. Decorrem buscas

Alerta foi dado pelo amigo que acompanhava a vítima.

As autoridades estão a realizar buscas na praia de São Julião, na Ericeira, por um homem, de 46 anos, que desapareceu no mar ao final da tarde. O alerta foi dado por volta das 21h00, desta sexta-feira, pelo amigo que complanava a vítima.Segundo oapurou junto do Comandante da Polícia Marítima de Cascais, o indivíduo, de nacionalidade francesa, foi tomar banho por volta das 19h00 e não voltou a ser visto.

As operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, estão a ser realizadas por terra, por elementos do comando-local da Polícia Marítima de Cascais e dos Bombeiros Voluntários da Ericeira, por mar, por uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais e uma mota de água da Estação Salva-vidas da Ericeira, e por ar, por uma aeronave da Força Aérea portuguesa.

Pelas 23h30, o porta-voz da AMN adiantou à Lusa que a aeronave da Força Aérea estava a deixar o local.

Está previsto juntarem-se às buscas este sábado de manhã o navio NRP Sines, da Marinha Portuguesa, e elementos do Projeto "SeaWatch", que reforçarão as buscas por terra, salientou ainda AMN na nota.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio ao amigo da vítima, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23h45 estavam no local 21 operacionais, apoiados por sete viaturas.