FC Porto vence na Reboleira e isola-se na liderança da I Liga

Taremi marcou o único golo da partida aos 29 minutos.

Um golo de Medi Taremi garantiu esta sexta-feira ao FC Porto o triunfo 1-0 em casa do Estrela da Amadora, em encontro da quinta jornada da I Liga de futebol, permitindo aos 'azuis e brancos' isolarem-se na liderança provisória.

O golo do internacional iraniano surgiu aos 29 minutos, numa altura em que os 'dragões' já tinham sido obrigados a duas substituições devido a problemas físicos de Iván Marcano e Evanilson, tendo entrado para os seus lugares Wendell e Taremi, respetivamente, com o segundo a tornar-se decisivo no triunfo da sua equipa.

Com a vitória, o FC Porto isola-se provisoriamente no comando da prova, com 13 pontos, mais três do que Sporting e Boavista, que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Estrela é para já 13.º, com quatro pontos.

: Bruno Brígido; Omorwa, Miguel Lopes e Kialonda Gaspar; Hevertton, Aloísio Souza, Leonardo e João Reis; Leo Jabá, Ronald e Ronaldo.







: Diogo Costa, Pepe, David Carmo, Marcano, Alan Varela, André Franco, Iván Jaime, Galeno, Gonçalo Borges, Fran Navarro, Evanilson.





