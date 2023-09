“Ainda apanha uma gripe”: Marcelo comenta decote de jovem em visita ao Canadá

Observação do Presidente da República foi feita em Montreal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma observação sobre a roupa de uma jovem em Montreal, no Canadá, e o momento já se está a tornar viral nas redes sociais."Ainda apanha uma gripe com esse decote", disse o chefe de Estado.Marcelo está em visita oficial ao Canadá com um programa dedicado às comunidades emigrantes portuguesas.