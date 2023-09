Filho mais novo de Jorge Gabriel vai ficar a viver com a mãe

Apresentador e Filipa Gameiro decidiram pôr um ponto final no enlace.

O divórcio de Jorge Gabriel e Filipa Gameiro tem feito correr muita tinta. Depois de ter sido revelado no programa ‘Noite das Estrelas’, da, que o apresentador da RTP 1 estava separado, o mesmo partilhou um comunicado, nas redes sociais, que comprovava a notícia dada: "Venho pelo presente confirmar a minha separação da Filipa [Gameiro], com quem mantive um casamento de mais de 20 anos. Tendo em conta o largo tempo que estivemos unidos, a decisão foi tomada de forma ponderada e calma".Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã