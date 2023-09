Daniela Melchior diz que a situação em Portugal “é desesperante”

Atriz de 'Velocidade Furiosa' critica os preços das casas em Portugal.

Daniela Melchior insurgiu-se contra os preços exorbitantes das casas em Portugal. No Instagram, a atriz partilhou um excerto de uma sessão na Assembleia da República em que o primeiro-ministro, António Costa, é interpelado sobre o tema e, depois, dirigindo-se aos seguidores em inglês, explica que o País, ao tornar-se ‘trendy’, vive "uma crise" sem precedentes na habitação e que "a maioria dos cidadãos não consegue pagar rendas que quintuplicaram nos últimos anos" e estão "sem esperança".Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã