Chelsea quer comprar Sporting

Consórcio milionário pagou 4,9 mil milhões de euros a Roman Abramovich em maio.

O Chelsea está interessado em adquirir capital social da SAD do Sporting. A notícia foi ontem avançada em Inglaterra pelo jornal 'The Telegraph', que dá conta da vontade do iraniano Behdad Eghbali e do norte-americano Todd Boehly garantirem uma posição de relevo na sociedade que gere o futebol do clube de Alvalade. Os dois milionários são os rostos principais do consórcio que em maio do ano passado pagou 4,9 mil milhões de euros ao russo Roman Abramovich pela posse do Chelsea, um dos principais clubes da Liga inglesa de futebol.