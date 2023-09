Schmidt jura fidelidade até 2026

Técnico diz que todos os internacionais estão em plenas condições físicas.

Roger Schmidt garantiu esta sexta-feira que quer ficar no Benfica até final de contrato. Reação que surge no seguimento de rumores sobre o seu nome estar em análise para assumir o comando da seleção da Alemanha. "A minha ambição é estar até 2026 no Benfica. Quando renovei pensei em ficar aqui com a minha família. Se me conhecerem, o meu passado como treinador, estou sempre focado no clube onde estou. Adoro o clube, os jogadores, o staff, tudo aqui", salientou o alemão na antevisão do jogo de hoje com o Vizela.