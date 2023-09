Apoio temporário ao crédito à habitação pago mais cedo

O Governo tenciona começar a pagar mais cedo a bonificação de juros às famílias que têm taxas de esforço acima de 35%. Ao que oapurou, as alterações, entre as quais o alargamento do apoio à bonificação, estão a ser preparadas pelo Ministério das Finanças e deverão ser aprovadas na próxima semana. O Executivo vai também estender para 2024 a suspensão da comissão de antecipação do crédito para a compra de casa que os clientes têm de pagar aos bancos, mas o prazo de vigor desta nova suspensão ainda não está definido.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã