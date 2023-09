Ligação a João Félix mantém Margarida Corceiro presa ao passado

Atriz continua a negar um romance com Lando Norris.

Numa altura em que se fala do romance de Margarida Corceiro com o piloto Lando Norris, a atriz de 20 anos parece ainda não ter virado a página João Félix, mantendo a proximidade com o agora jogador do Barcelona e ex-namorado (o romance terminou oficialmente em junho passado). Prova disso foi o recente encontro de Corceiro e João Félix em Lisboa, momento esse que apesar de não ter sido assumido por nenhum dos dois acabou denunciado pela própria atriz numa foto partilhada nas redes sociais em que surgiu com o cão do avançado português.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã