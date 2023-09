Gasóleo sofre novo aumento de seis cêntimos

Vem aí uma nova subida no preço dos combustíveis. O aumento mais expressivo será no gasóleo, com um acréscimo previsto de seis cêntimos por litro na próxima segunda-feira, após mais quatro cêntimos esta semana. Já a gasolina deverá ficar mais cara entre 0,5 cêntimos e um cêntimo por litro, de acordo com informação avançada esta sexta-feira por fontes do setor. Em ambos os casos, o preço final deverá ser o mais elevado dos últimos 10 meses.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã