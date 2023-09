Manifestantes solidários com ativistas detidos

Ativistas do movimento Greve Climática Estudantil manifestaram-se, ontem, frente ao Tribunal de Oeiras, onde foram ouvidos 16 jovens detidos no dia anterior, em Algés, por tentarem bloquear o acesso ao Conselho de Ministros. Em Portugal, a Marcha Global pelo Clima, que estava prevista para decorrer na Cidade Universitá- ria, em Lisboa, efetuou-se assim em Oeiras por solidariedade com os estudantes detidos. O protesto ficou, contudo, marcado pela detenção de mais uma jovem.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã