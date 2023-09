Ourivesaria é alvo de tentativa de assalto no Porto

Estabelecimento já tinha sido assaltado em março.

O assaltante, com cerca de 30 anos, ameaçou as funcionárias com uma faca e colocou-se em fuga. O prejuízo foi superior a 50 mil euros.

Ourivesaria Pratil na rua do Bonjardim, no Porto, foi alvo de uma tentativa de assalto esta madrugada. Os assaltantes não conseguiram levar qualquer artigo mas para trás ficou um rasto de destruição.A PSP está a investigar.Recorde-se que a ourivesaria já tinha sido alvo de um assalto em março