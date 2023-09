Federação Académica do Porto anuncia bolsas anuais para estudantes da nova residência universitária

40 estudantes que vão estrear a Academia 24, além de irem receber uma bolsa de anual de 500 euros.

A presidente da Federação Académica do Porto (FAP) avançou este sábado que os 40 estudantes bolseiros do ensino superior que conseguiram vaga na nova residência universitária gerida pela FAP vão receber uma bolsa anual de 500 euros.

"Assinamos um protocolo com o Santander Universidades e, portanto, os estudantes que aqui residirem vão ter um valor de uma bolsa anual de 500 euros, fruto das parcerias que aqui estamos a desenvolver", avançou à Lusa, Gabriela Cabilhas.

"Temos previsto, nesta fase de integração um conjunto de dinâmicas de grupo e de workshops para promover a boa integração" e, numa ótica de facilitar esta integração, o valor absoluto da bolsa será atribuída no final do ano civil, portanto, em dezembro de 2023.

Gabriela Cabilhas lamentou que a FAP não tivesse podido candidatar o projeto da residência universitária Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas acredita que este projeto gerido pelos estudantes do Porto serve para provar que as associações de estudantes e as federações podem e devem ser entidades elegíveis para financiamentos como o PRR, do qual foram "barrados".

"Nós já provámos que somos merecedores do voto de confiança que tanto exigimos e, por isso, pensar o país envolve também pensar com os jovens", considerou, reiterando que os estudantes foram barrados no acesso ao financiamento, mas que projetos como o da residência universitária gerida pela FAP podem inspirar para o presente ou para o futuro.

A presidente da FAP considera que as associações e federações de estudantes estão "em igualdade de circunstância como outras entidades" para se candidatarem a planos e fundos de apoio financeiro.

A residência universitária Academia 24 abriu este ano letivo com 40 camas para estudantes bolseiros no centro histórico do Porto e vai ser gerida pela FAP, num edifício que foi concedido aos estudantes durante 30 anos pela Câmara Municipal do Porto.