"Tenho medo que isto demore muito tempo": Sobreviventes preocupados com as consequências das inundações na Líbia

País foi abalado por forte intempérie. Já há registo de mais de 11 mil mortes e 30 mil desaparecidos.

A Líbia vive uma fase crítica após ter sido abalada pelas fortes inundações, que já causaram a morte a mais de 11 mil pessoas. Para além do registo de óbitos na sequência da catástrofe, há quem tenha perdido tudo. Os sobreviventes de Derna, uma das cidades mais afetadas, relembram como tudo era antes da tragédia e temem as suas consequências posteriores."A primeira coisa de que tenho medo é que isto demore muito tempo", disse o professor Tarek Faheem al-Hasadi, de 44 anos, citado pela agência Reuters.A mulher e cinco netos do docente morreram na inundação. Já ele e o filho sobreviveram por terem subido para o telhado de casa. Apesar de ter perdido a maior parte da família, revela que não pretende abandonar a zona."Isto requer persistência e receio que o apoio que está a chegar seja temporário", disse.Duas barragens ruíram na segunda-feira, libertando um total de 33 milhões de metros cúbicos de água e deixando atrás de si áreas residenciais inteiras.Segundo a agência Reuters, bairros inteiros de Derna, com uma população estimada em pelo menos 120 mil habitantes, foram varridos e enterrados em lama depois de duas barragens a sul da cidade terem colapsado no domingo à noite.Milhares de pessoas foram enterradas em valas comuns, o que levou os grupos de ajuda humanitária a alertarem para o risco de contaminação da água ou de perturbação mental das famílias dos falecidos.Para além do número de vítimas mortais, há ainda mais de 30 mil desaparecidos."A situação é muito, muito trágica. Nunca vimos tantos danos causados pela água", afirmou Qais, um trabalhador de salvamento da Tunísia.