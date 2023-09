14 mortos em queda de avião durante aterragem num aeroporto na Amazónia no Brasil

Devido à chuva torrencial, o piloto não conseguiu ver o ponto da pista onde deveria aterrar e acabou por colidir com alguma estrutura.

A queda de um avião táxi aéreo na cidade brasileira de Barcelos, no norte do estado do Amazonas, provocou na tarde deste sábado a morte dos 14 ocupantes, 12 passageiros e dois tripulantes. O desastre aconteceu quando o piloto tentava aterrar no aeroporto da cidade, que na altura enfrentava uma chuva muito forte.

"Ele (o piloto) deve ter tocado o solo numa parte mais barrenta, onde não havia as condições necessárias", afirmou o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, ao confirmar a tragédia e que nenhum dos ocupantes da aeronave tinha sobrevivido.

O avião tinha capacidade para 18 pessoas, ou seja, não estava lotado, e tinha autorização para fazer voos como táxi aéreo. A aeronave tinha partido da capital do Amazonas, Manaus, com destino exatamente a Barcelos, a cerca de 400 quilómetros, e os passageiros eram todos turistas de outras regiões do Brasil.

"Acabamos de concluir a retirada dos corpos. São todos brasileiros, turistas. Estamos no verão amazónico, época da prática da pesca desportiva. Provavelmente esse pessoal estavam a ir pescar no Rio Negro", adiantou o governador do estado.

Aparentemente, devido à chuva torrencial que se abatia sobre Barcelos naquele momento, o piloto não conseguiu ver o ponto da pista onde deveria aterrar e acabou por colidir com alguma estrutura do aeroporto. O Aeroporto de Barcelos não tem equipamentos sofisticados que auxiliem os pilotos numa aterragem nessas condições, tudo tem de ser visual, tanto que só são permitidas aterragens e descolagens enquanto o Sol brilha.

Como Barcelos não tem Instituto de Medicina Legal nem câmaras frigoríficas onde os corpos das vítimas pudessem ser guardados e preservados, todos foram levados para o auditório de uma escola local. Na manhã deste domingo, um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, irá a Barcelos buscar os restos mortais e levá-los para Manaus