João Félix nega reconciliação com Margarida Corceiro mas depois arrepende-se

João Félix desmentiu que esteja reconciliado com Margarida Corceiro. Em reação a uma notícia avançada pela conta ‘Barça Universal’ na rede social X (antigo Twitter), que dizia que o jogador português estava de volta para a antiga namorada, “a mesma que já o enganou três vezes” (lia-se), o avançado escreveu: “Isso não é verdade, eu estou solteiro.” Contudo, pouco depois, Félix apagaria a resposta.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã