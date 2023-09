Assassina da irmã vigiada 24 horas por dia na cadeia

Foi deprimida e em silêncio que B. entrou na prisão feminina de Tires. A jovem de 16 anos vai ali aguardar, em prisão preventiva, o processo onde confessou ter matado à facada a irmã Lara, de 19 anos, em Peniche, por causa de um telemóvel, vivendo com o corpo três dias até o enterrar nas traseiras. O funeral de Lara será esta segunda-feira em Peniche.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã