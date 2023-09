“Acordei e parecia um trovão”, diz moradora de Santiago do Cacém sobre sismo

Foi em sobressalto que muitas pessoas acordaram na madrugada deste sábado no Alentejo, ao sentirem o chão a tremer e objetos a caírem dos móveis. O sismo aconteceu às 00h49, e teve epicentro a 6 quilómetros de Santiago do Cacém, na zona do Azinhal. “Acordei e parecia um trovão”, contou este sábado aoe àuma moradora em Santiago do Cacém. Há também relatos de pessoas que viram telhados a tremer e janelas a bater. O sismo foi sentido em outras zonas, como Alcácer do Sal, Grândola, Sines e Évora.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã