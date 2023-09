Rússia prepara ataques com míssil poderoso

A Rússia pode estar a acumular um grande arsenal de mísseis de cruzeiro para lançar novos ataques contra infraestruturas energéticas ucranianas. Esta é a convicção do Reino Unido numa altura em que Moscovo publicita o aumento da capacidade de produção de vários tipos de munições e tem reduzido a utilização dos mísseis de precisão mais modernos, os AS-23a Kodiak. O Ministério da Defesa britânico acredita que existe a possibilidade de estes mísseis virem a serem usados contra alvos estratégicos ucranianos, tal como aconteceu entre outubro do ano passado e março deste ano. O alerta britânico surge um dia depois de Kim Jong-un ter estado no aeródromo de Knevichi, em Primorye, no extremo Oriente russo, para ver aviões estratégicos russos e mísseis hipersónicos Kinzhal instalados num caça MiG-31I.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã