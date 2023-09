Governo alarga o IVA 0% a produtos dietéticos

O Governo quer alargar o leque de alimentos que compõem o cabaz isento de IVA a produtos dietéticos. Esta medida, que inicialmente abrangia 46 categorias de produtos, vai vigorar até final do ano e passa a contemplar os nutrientes de que precisam as pessoas que têm de se alimentar por sonda e os alimentos sem glúten, a pensar nos doentes celíacos. Em causa está uma proposta de lei entregue no Parlamento e que terá agora de ser aprovada pelos deputados.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã