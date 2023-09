Ganhos no turismo ficam 40% acima do pré-pandemia

Os proveitos totais do setor do alojamento turístico em Portugal cresceram 10,6% no mês de julho, face ao mesmo mês do ano passado, tendo atingido 754 milhões de euros, de acordo com informação avançada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A mesma fonte revela ainda que os ganhos neste período corresponderam a um aumento superior a 40% quando comparados com o julho de 2019, antes da pandemia, ano em que o turismo atingiu números recorde.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã