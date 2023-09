Erro de médico obstetra fica sem castigo

Clínico não detetou problemas no coração do feto nas ecografias que mulher fez ao longo da gravidez.

Um médico ginecologista-obstetra ficou sem castigo, apesar de dois tribunais considerarem que cometeu um erro ao não detetar malformações do coração de um feto, nas várias ecografias que fez ao longo da gravidez da mãe. Os juízes, aliás, deram como provado que disse sempre à mulher - recorreu à fertilização ‘in vitro’ - que "estava tudo bem".Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã