Foram colocados na 1.ª e 2.ª fases 50 767 estudantes no Ensino Superior

Foram colocados no Ensino Superior Público 50 767 estudantes. Os resultados da 2.ª fase da Candidatura Nacional de Acesso são divulgados hoje, e nesta fase, a que concorreram 20 399 candidatos, há 8190 que obtiveram colocação – 76% dos quais nas primeiras três opções. De acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sobram para a 3.ª fase do concurso 3936 vagas. A instituição com mais vagas sobrantes é o Instituto Politécnico (IP) de Bragança (773), seguindo-se o IP de Viseu (373), o IP da Guarda (238), o IP de Castelo Branco (232) e a Universidade da Beira Interior (201). Sem vagas disponíveis para a 3.ª fase estão o Iscte-IUL, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e as três escolas superiores de Enfermagem, de Porto, Coimbra e Lisboa.