Eça de Queiroz a caminho da terceira última morada

Seis dos 22 bisnetos prometem fazer tudo para que Tormes seja a última morada do escritor.

Porque querem levar para a cidade os restos mortais de um homem que, como escreveu no último e mais biográfico dos seus romances, desejou ficar para sempre nas serras?O terceiro desenterramento de José Maria Eça de Queiroz, a acontecer (como tudo parece indicar), promete ser o menos pacífico de todos. É que, dos 22 herdeiros do romancista, seis tencionam interpor uma providência cautelar e tentar, através desse expediente jurídico, impedir a trasladação dos restos mortais do escritor para o Panteão Nacional.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã