Sismo de magnitude 3.1 registado ao largo da Madeira

Abalo teve epicentro a nordeste do Funchal.

Um sismo de intensidade 3.1 na escala de Richter foi registado, este domingo, às 11h57, ao largo da Madeira, segundo dados do IPMA.O abalo, com 2 quilómetros de profundidade, teve epicentro a nordeste da ilha da Madeira, do arquipélago com o mesmo nome.Em atualização