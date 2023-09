Menino de seis anos encontrado morto e parcialmente congelado numa banheira em França

Pai foi acusado de homicídio.

Um menino de seis anos foi encontrado morto, na quinta-feira, numa banheira com o corpo coberto de nódoas negras e parcialmente congelado num apartamento situado em Perpignan, França.Para além do rapaz, as irmãs da vítima também demonstravam sinais de maus-tratos e tiveram que ser levadas para o hospital, informa o jornal LeNo âmbito da investigação, o pai, o tio e a avó paterna das crianças foram detidos. O progenitor, já em prisão preventiva, foi acusado de homicídio do filho e de tentativa de homicídio das duas filhas menores. Os outros dois familiares foram acusados de homicídio negligente por omissão.De acordo com a imprensa francesa, o corpo da criança terá sido colocado num pequeno congelador que existia na habitação, antes de ser deixado na banheira.Salin B., de 28 anos, pai das crianças, foi descoberto pela polícia não muito longe do corpo do filho. Estava deitado e inconsciente, com uma corda ao pescoço. Inicialmente foi transportado para o hospital, mas foi depois levado sob custódia policial.Cherif B., o irmão de Salin, dirigiu-se também à unidade hospitalar com as outras duas filhas do parente. Estas revelavam "sinais de múltiplos traumatismos" e alguns dentes partidos.