Ataque mata paramilitar no Irão no aniversário da morte de Mahsa Amini

Outras três pessoas ficaram feridas.

Homens armados abriram fogo contra forças paramilitares no sul do Irão, matando uma pessoa e ferindo outras três, no aniversário da morte de Mahsa Amini, segundo a agência oficial do país, IRNA.

Os meios de comunicação social locais, citados pela Associated Press, não indicaram o motivo do ataque de sábado, que ocorreu no aniversário da morte, sob custódia policial, de Mahsa Amini, de 22 anos, e da eclosão de protestos a nível nacional.

Não é ainda claro se o ataque estava relacionado com o aniversário.