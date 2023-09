Menina de 5 anos morre após queda de avião militar em Itália

Aeronave realizava exercícios acrobáticos. Piloto ejetou-se antes do embate com o solo.

Uma menina de 5 anos morreu após o carro em que seguia, com a família, ter sido atingido por um avião militar que se despenhou, no sábado, em Turim, Itália.A aeronave estaria a realizar exercícios acrobáticos quando terá colidido com um bando de pássaros. O piloto, segundo o italiano Corriere della Sera, comunicou um "problema de motos" e um "ataque de pássaro".Na queda o avião atingiu o veículo da família. O irmão da vítima ficou em estado grave e os pais sofreram queimaduras.O piloto ejetou-se da aeronave antes do embate com o carro. Um vídeo, partilhado nas redes sociais pelo vice primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, mostra o momento em que o piloto se salva, além do despenho e o rasto de fogo atrás do avião.Na rede social X (antigo Twitter), Salvini mostrou-se solidário com a família: "Uma oração e um abraço de comovente proximidade".