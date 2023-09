"É muito fácil jogar nesta equipa": João Félix contente após estreia a marcar pelo Barcelona

Avançado esteve em destaque na goleada ao Bétis. João Cancelo também marcou.

Festejo de João Félix

O avançado português João Félix esteve em destaque na goleada do Barcelona contra o Bétis, por 5-0. No final do encontro, no sábado, o jogador emprestado pelo Atlético de Madrid deixou elogios ao novo clube."Estou muito contente de voltar a ser titular. Há muito tempo que não era. As sensações são muito boas, é muito fácil jogar nesta equipa", disse o jovem de 23 anos, em declarações à imprensa após o jogo.Além de Félix, também outro português, João Cancelo, esteve em evidência ao apontar um golo. Do outro lado, nos sevilhanos do Bétis, Rui Silva, guarda-redes titular, foi o único português em campo que não saiu a sorrir."Estou feliz. A mudança fez-me bem, à minha família e aos meus amigos. Estou muito feliz aqui", acrescentou Félix.O atleta natural de Viseu chegou à Catalunha no fecho do mercado de transferências, por empréstimo dos colchoneros, onde estava desde 2019, quando saiu do Benfica. Na última temporada esteve emprestado aos londrinos do Chelsea."Todos estávamos nas nossas posições, quando tens uma boa estrutura e a bola circula rápido aparecem espaços e golos. Estou a trabalhar para estar a um melhor nível. Tenho colegas muito bons e é fácil jogar com eles. Farei tudo para ajudá-los", rematou.O atleta marcou pelo segundo jogo consecutivo, depois de ter apontado o último golo da vitória por 9-0 da seleção portuguesa contra o Luxemburgo.