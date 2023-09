Sporting vence o Moreirense por 3-0 e sobe à liderança da I Liga

Golos foram marcados por Hjulmand, Gyökeres e Diomande.

O Sporting, com golos na segunda parte de Hjulmand, Gyökeres e Diomande, venceu este domingo na receção ao Moreirense 3-0, na quinta jornada da I Liga de futebol, que permitiu aos 'leões' assumirem a liderança da prova.

Depois de um 'nulo' ao intervalo, o Sporting, que vinha de um empate 1-1 na última ronda em casa do Sporting de Braga, entrou determinado em resolver cedo o jogo na segunda parte e, no espaço de seis minutos, os reforços Hjulmand (55) e Gyökeres (61) acabaram com a resistência do Moreirense, com apenas um triundo na presente edição da Liga, enquanto Diomande, aos 90+6, fechou a contagem.

Com a vitória, o Sporting sobe à liderança da prova, com 13 pontos, os mesmos do FC Porto, mas com melhor diferença de golos, enquanto o Moreirense ocupa o 16.º lugar, com quatro, na zona perigosa da tabela.

ONZE DO SPORTING: Adán; Ousmane Diomande, Sebastian Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Pote, Edwards e Gyökeres

Suplentes: Israel, Matheus Reis, Neto, Essugo, Trincão, Paulinho, Geny, Fresneda e Daniel Bragança

ONZE DO MOREIRENSE: Kewin Silva; Fabiano, Marcelo, Maracás e Frimpong; Franco, Lawrence Ofori, Pedro Amador, Alan e Camacho; André Luís

Suplentes: Caio Secco, Ismael, Matheus Aiás, Wallisson Máximo, Aparício, Antonisse, Kodisang, Madson Monteiro e Gilberto Batista



Veja os golos



55'- Hjulmand inaugura o marcador







61'- Gyökeres faz o segundo









90'- Diomande marca último golo dos leões no final da partida