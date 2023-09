Universidade do Algarve recebe amanhã 1814 novos alunos

Estão marcados vários espetáculos musicais nas Muralhas de Faro, onde será este ano o recinto da Receção ao Caloiro. Lon3r Johny e Piruka são dois dos artistas convidados.

O ano letivo para os alunos da Universidade do Algarve arranca esta segunda-feira. Foram colocados na 1ª fase de concurso ao Ensino Superior 1523 alunos, segundo divulgou a Universidade do Algarve, e 291 novos alunos na 2ª fase, de acordo com os dados divulgados, este domingo, pela Direção-Geral do ensino superior, num total de 1814 estudantes.

O presidente da Associação Académica, Fábio Zacarias, revelou ao CM que qualquer ação de praxe será realizada a "título pessoal pelos alunos" e a Associação Académica apela ao "bom senso". As iniciativas programadas para este ano têm uma preocupação social e ambiental acrescida, impedindo o desperdício alimentar e de água, levando a excluir algumas das tradicionais atividades realizadas nos últimos anos.

A receção dos estudantes ocorre no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, através de uma sessão solene de boas-vindas, com a presença do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, do presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, e do presidente da Associação Académica, Fábio Zacarias, seguida por uma atuação da cantora Marta Lima.

As atividades de receção ao caloiro prosseguem até dia 28 deste mês, com vários espetáculos musicais que serão realizados nas Muralhas de Faro, onde será este ano o recinto da Receção ao Caloiro. Entre os músicos que vão subir ao palco, destaque para Lon3r Johny (dia 22) e Piruka (dia 23).