Homem casa-se com sete mulheres no mesmo dia. Duas são irmãs

limusinas, com matrículas personalizadas.

Habib Nsikonnene, um conhecido curandeiro tradicional, casou-se no passado domingo com sete mulheres, duas das quais irmãs, no Uganda. Apesar do número, o homem, de 43 anos, diz que planeia ter ainda mais esposas para alcançar o seu objetivo:Ter cem filhos."Na minha família somos muito poucos, por isso quero ter muitos filhos para construirmos uma grande família", disse Habib, citado pelo jornal The Sun.O ugandês, que já tinha uma esposa, casou-se com as sete mulheres individualmente numa cerimónia tradicional, antes de as levar para uma boda de luxo para festejar os matrimónios. Nesta festa, as noivas foram levadas de"As minhas mulheres não têm ciúmes entre si, apresentei-as separadamente e casei-as todas de uma vez para formar uma grande família feliz", garantiu.