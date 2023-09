Villaret apresenta uma peça que parece um filme

O encenador Michel Simeão conta que, quando foi a Londres ver o espetáculo ‘2:22 – Uma História de Fantasmas’, se identificou com o universo proposto pelo britânico Danny Robins e que aceitou “imediatamente” a proposta da Força de Produção para levar a peça à cena em Portugal. “Gosto do terror”, admite.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã