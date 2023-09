Casal obrigado a fechar cães em casa entre as 21h00 e as 07h00

Um casal foi obrigado a fechar em casa os dois cães de raça Serra da Estrela, entre as 21h00 e as 07h00. Caso não cumpram tal decisão, terão de pagar uma multa 100 euros por dia. A decisão do Tribunal da Relação de Guimarães (TRG) confirmou o que tinha sido determinado em 1.ª instância em relação à providência cautelar interposta pelos vizinhos, que se queixaram do barulho provocado pelos animais. Alegaram que os canídeos, um macho e uma fêmea, adultos, permanecem na propriedade, dia e noite, sendo que, a partir do ano de 2020, passaram a ladrar “diariamente, contínua e persistentemente”. Vincaram que começam pelas 18h30/19h00, intensificando-se pelas 20h30 e até as 02h00 da madrugada, comportamento esse que perdura até às 06h00/06h30, e que o fazem no jardim frontal e no passeio da casa dos requeridos, de frente para a sua residência, que fica a menos de cinco metros de distância.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã