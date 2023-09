Zelensky demite vice-ministros da Defesa

Decisão não foi justificada pelo Governo ucraniano.

O Governo ucraniano anunciou, esta segunda-feira, que decidiu demitir seis vice-ministros da Defesa, incluindo Hanna Malia, que tem fornecido informações sobre os últimos combates na guerra com a Rússia.



De acordo com a Reuters, o Governo ucraniano não justificou a decisão. Recorde-se que, no início do mês, a Ucrânia nomeou Rustem Umerov como novo ministro da Defesa.