Dupla de homens assalta posto de combustível em Braga

Um posto de combustível em Braga foi assaltado ao final do dia deste domingo, junto à EN103, em Gualtar, Braga.Dois ladrões ameaçaram e empurraram a funcionária, obrigando-a a abrir a gaveta da caixa registadora e fugindo do local com cerca de 800 euros, por volta das 19h15 deste domingo.A GNR de Braga investiga a ligação deste assalto a outros que se têm verificado em postos de combustível na mesma zona.