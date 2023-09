Bebé de dois anos resgatada do interior de um carro em Aveiro

Bombeiros partiram um dos vidros do carro para aceder à menina.

Uma bebé, de dois anos, foi resgatada pelo bombeiros de Aveiro Novos, do interior de um carro, em Aveiro, esta segunda-feira.Ao que tudo indica, a criança terá ficado retida na viatura por causa do acionamento acidental do fecho central automático. Os operacionais partiram um dos vidros do carro para aceder à menina.O alerta foi dado, pelo pai da menina, cerca das 12h30, para um bebé retido num carro, junto a uma superfície comercial, na zona do Largo das Barrocas. A PSP de Aveiro foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.