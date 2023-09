Nova coleção de marca de alta-costura roubada antes da Semana da Moda em Paris

Peças, que iam ser usadas no desfile do evento, foram desviadas de um camião.

Um camião que transportava a nova coleção da Balmain foi assaltado, no domingo, em Paris, França. As 50 peças iriam ser apresentadas no desfile demana da Moda de Paris, aO camião que seguia do aeroporto da capital francesa rumo à sede da empresa foi desviado, anunciou Olivier Rousteing, diretor criativo da marca, nas redes sociais."50 peças Balmain roubadas. A nossa entrega foi desviada. A camioneta foi roubada. Graças a Deus, o motorista está bem. Tantas pessoas trabalharam arduamente para que esta coleção acontecesse. Estamos a refazer tudo, mas isto é uma falta de respeito", disse Oliver."Por favor, tenham cuidado, este é o mundo em que estamos a viver. Adoro-vos, minha equipa Balmain, e não vamos desistir", alertou o diretor criativo.De acordo com a Reuters, um porta-voz da Balmain confirmou que o desfile de Paris irá realizar-se, recusando-se a comentar o assalto enquanto se aguarda uma investigação.