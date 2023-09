Ministra da Defesa mantém secretário constituído arguido

O secretário-geral do Ministério da Defesa, João Ribeiro, foi constituído arguido pelos crimes de abuso de poder e falsidade informática, no início de agosto, na segunda fase da ‘Operação Tempestade Perfeita’, da PJ, que também apanhou o ex-secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira, que se demitiu a 7 de julho.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã