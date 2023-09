Abusos de Russell Brand eram um “segredo aberto”

Uma investigação conjunta de vários jornais britânicos concluiu que as chefias da BBC e do Channel, canais onde trabalhou o ator e comediante Russell Brand, agora acusado de violação, agressões sexuais e abuso emocional de várias mulheres entre 2006 e 2013, tinham conhecimento do seu comportamento predatório e que os seus atos eram um “segredo aberto” entre executivos das empresas de TV e rádio.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã