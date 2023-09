Camião de transporte de papel em chamas na A3 em Famalicão

Não há feridos a registar.

Um camião carregado com papel incendiou-se, na manhã desta terça-feira, na A3, na zona de Esmeriz, ao quilómetro 26.8, no sentido norte-sul.A circulação está condicionada entre os nós de Cruz e Famalicão, no sentido Norte-Sul. O incêndio está em fase de rescaldo e não fez qualquer vítima.Quase duas horas após o alerta, os trabalhos de rescaldo envolviam ainda 16 elementos dos bombeiros das duas corporações, apoiados por sete viaturas de combate e socorro.O alerta foi dado às 12h29.A brigada de trânsito da GNR está no local e vai investigar a origem do incêndio.