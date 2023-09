Ministério Público pede condenação do filho que matou a mãe no Porto

Procuradora referiu que se tratava de uma "morte anunciada" e pediu apenas que seja feita Justiça.

O Ministério Público pediu esta terça-feira a condenação de Bruno Rodrigues pela morte da mãe em novembro do ano passado, na rua de Monte Alegre, no Porto.A procuradora referiu que se tratava de uma "morte anunciada" e pediu apenas que seja feita Justiça. "Qualquer pena a pedir nos parece pequena", disse a procuradora. Já a defesa do arguido, de 37 anos, invocou o facto de o arguido ser dependente de álcool e drogas. O advogado sustentou ainda que Bruno não tinha intenção de matar a mãe e pediu que a pena a aplicar seja o mais branda possível.O crime foi cometido a 16 de novembro do ano passado. Bruno ateou fogo ao quarto onde estava a mãe e foi comer para a cozinha. Maria Manuela Brito, 68 anos, morreu no local. A leitura do acórdão ficou marcada para o dia 28.