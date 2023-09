Banhista resgatado em paragem cardíaca na praia do Carvalhal em Odemira

Alerta foi dado por testemunhas pelas 16h23.

Um banhista foi resgatado em paragem cardíaca na tarde desta terça-feira, das águas da praia do Carvalhal, no concelho de Odemira.

O alerta foi dado por testemunhas pelas 16h23, e levou à rápida mobilização de 10 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros de Odemira, do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e do Instituto de Socorros a Náufragos.

"Foi possível resgatar o banhista em paragem cardíaca das águas, e proceder-se a manobras de reanimação", disse ao CM fonte oficial da Proteção Civil.



A vítima seguiu em estado grave para o Hospital do Litoral Alentejano, mas já está estabilizado.