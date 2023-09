Três feridos em ataque a carrinhas de transportes em Cascais

Assaltantes chegaram a ser perto de duas dezenas.

Três homens ficaram feridos, na tarde de segunda-feira, num ataque com pedras a duas carrinhas de transportes de encomendas, na Abóboda, São Domingos de Rana, concelho de Cascais. Foram roubados um telemóvel e um outro equipamento informático. Os assaltantes chegaram a ser perto de duas dezenas. A PSP tomou conta da ocorrência e investiga.

Segundo descreveram as vítimas à PSP, apurou o CM, a carrinha que circulava à frente teve de travar e parar porque um homem – com cerca de 1,80 m e roupas escuras – atirou uma pedra da calçada que atingiu o para-brisas. Os dois ocupantes da viatura, de 20 e 24 anos, saíram para se defenderem e envolveram-se em agressões com o atacante, que utilizou mais pedras da calçada. Nessa altura surgiram cerca de duas dezenas de homens em apoio ao atacante, o que fez os dois homens fugirem para o interior de uma loja onde se refugiaram.

Dois ocupantes de uma segunda carrinha, de outra empresa, que seguiam atrás, tentaram acudir as vítimas e acabaram também por ser alvo da fúria dos agressores. Foram também agredidos e acabaram por fugir. Um deles, de 26 anos, sofreu golpes no cotovelo devido a uma pedrada.

Os dois homens da primeira viatura sofreram escoriações nos braços (o de 20 anos) e cortes nos cotovelos (o de 24).

As duas viaturas ficaram com danos de tal forma graves que tiveram de ser rebocadas por não terem ficado em condições de circular em segurança.