Estudantes de medicina baixam as calças e fazem "masturbação coletiva" durante jogo feminino no Brasil

Universidade expulsou os estudantes que conseguiu identificar no vídeo.

Estudantes de Medicina de uma universidade de São Paulo, no Brasil, que foram assistir a um jogo de voleibol feminino que fazia parte dos atos de receção a novas alunas, baixaram as calças e exibiram os seus órgãos sexuais às colegas em quadra, e depois praticaram ou simularam (a filmagem deixa dúvidas) uma masturbação colectiva.



O ato aconteceu durante um torneio desportivo entre universidades realizado em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, no passado mês de abril, mas só foi conhecido este domingo, 17 de setembro, quando as imagens começaram a circular nas redes sociais e viralizaram nesta segunda-feira.

Nas imagens, que estão a ter uma repercussão gigantesca e chocaram o Brasil, vêem-se algumas dezenas de alunos do sexo masculino nas bancadas a baixarem as calças e bermudas enquanto na quadra colegas do sexo feminino disputam uma partida. Os futuros médicos usam as mãos para erguerem os seus órgãos sexuais e deixá-los ainda mais visíveis para as alunas em quadra.

Em seguida, os estudantes começam a fazer movimentos praticando, ou, ao menos, simulando estarem a masturbar-se numa ação colectiva e claramente premeditada e combinada. Finalmente, parte dos estudantes invade a quadra onde a partida decorria e faz uma espécie de volta olímpica ainda sem calças e exibindo os órgãos genitais.

Esta segunda-feira, chocada e indignada com as imagens, a Universidade Santo Amaro, Unisa, de São Paulo, expulsou os estudantes do curso de Medicina que conseguiu identificar nas imagens e vai tentar identificar mais. Além disso, a polícia foi acionada e instaurou uma investigação, inicialmente por prática de acto obsceno, mas que pode agravar-se para algum tipo de crime sexual se for comprovado algum toque físico nas alunas que estavam na quadra.